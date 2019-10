Truffa aggravata: bufera sulla “Sereni Orizzonti”, perquisita anche la casa di riposo “Gigi e Teresio Capra” di Spinetta Marengo

Spinetta Marengo – Bufera sulla “Sereni Orizzonti”, società che gestisce strutture assistenziali per anziani di grande importanza. Una bufera che, in Piemonte, ha colpito anche la provincia di Alessandria.

Nell’ambito dell’operazione della Guardia di Finanza di Udine che ieri mattina ha avviato una serie di arresti, perquisizioni e sequestri nei confronti di responsabili e sedi del gruppo e che ha portato all’arreso, tra gli altri, di Massimo Blasoni, noto imprenditore friulano fondatore e guida di Sereni Orizzonti, è finita in mezzo anche la struttura di Spinetta Marengo ‘Gigi e Teresio Capra’, passata infatti sotto il gruppo di Udine.

Nel blitz delle Fiamme Gialle è stata, dunque, interessata anche la struttura di via Romera. Non si conosce però, al momento, l’esito dell’accertamento.

Perquisizioni sono state effettuate in tutta Italia, per un totale di 10 milioni di euro nell’ambito di un procedimento in materia di spesa socio-sanitaria, ai danni dei bilanci delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia.

Otto gli arrestati.

A Spinetta Marengo la “Gigi e Teresio Capra” è attiva sul territorio dal 2004. La struttura dispone di 80 posti letto, con un nucleo di 20 posti destinati a utenti disabili.