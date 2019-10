Alessandria Volley al fianco delle famiglie alluvionate

Alessandria – Alessandria Volley vicina alle famiglie colpite dall’alluvione.

Da questa domenica e fino a Natale, la società ha avviato una raccolta fondi, tramite offerta libera, in occasione di ogni partita giocata in casa dalle squadre del progetto Evo Volley iscritte ai diversi campionati.

Domenica le ragazze della Evo Volley debutteranno al Palacima nel confronto di serie C contro la VBC Savigliano.

Per manifestare concretamente la propria vicinanza a chi ha perso tutto a causa dell’acqua e del fango, si potrà donare sia al Palacima che al Centrogrigio Arena.