Alle tre di notte di domenica 27 ottobre lancette indietro di 60 minuti: torna l’ora solare

Alessandria – Dopo sette mesi torna l’ora solare. Alle tre di notte di domenica 27 ottobre, bisognerà infatti spostare le lancette degli orologi indietro di 60 minuti.

Applicata per la prima volta nel 1966, l’ora legale, in quell’anno, durò appena quattro mesi, ovvero dall’ultima domenica di maggio all’ultima di settembre.

L’introduzione dell’ora legale è legata a un processo di risparmio energetico per famiglie, imprese e Stato pari a circa 100 milioni di euro.