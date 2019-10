Alessandria, che sberla: l’Albinoleffe con quattro reti affonda i Grigi

Gorgonzola (Albinoleffe 4 – Alessandria 1) – Non ha scusanti il pesante ko incassato dall’Alessandria fuori casa contro l’Albinoleffe.

La truppa allenata da mister Scazzola ha, infatti, perso per 4-1, in un match figlio di una ripresa da incubo per i piemontesi, rimontati dopo l’iniziale vantaggio ad opera di Arrighini.

Dopo un primo tempo, sostanzialmente, equilibrato, l’Alessandria passa in vantaggio con Arrighini al 43’: il lancio di Castellano dalle retrovie sorprende la difesa bergamasca, la palla arriva ad Arrighini che, da solo contro la retroguardia di casa, avanza fino al limite dell’area e scocca un diagonale vincente che buca Savini.

Il match sembra, dunque, mettersi nei binari migliori per i mandrogni che, però, nella ripresa, subiscono una pesantissima rimonta.

Il primo gol arriva al 67’: fatale l’errore di Cosenza e il neo entrato Kouko ne approfitta. Il numero 10 si invola verso Valentini per poi servire Sibilli in arrivo a rimorchio che deposita comodamente in rete.

L’Alessandria va in bambola e l’Albinoleffe mette la freccia al 73’: Gelli colpisce di testa un cross di Sibilli e la palla si insacca.

I Grigi subiscono e i lombardi piazzano prima il tris all’85’, rete di Gelli, poi il poker, realizzato da Kouko, su rigore di Gelli respinto da Valentini, per fallo di mani di Prestia sullo stesso Gelli.

Finisce 4-1 e Gazzi e compagni scivolano al quinto posto in classifica, a pari merito col Siena.

Albinoleffe (3-5-2): Savini; Canestrelli (18’t Gonzi), Gavazzi, Riva; Gusu, Genevier, Gelli, Quaini (38’st Nichetti), Ruffini; Ravasio (12’st Sibilli) Galeandro (12′ Kouko). A disp: Pagno, Abagnale, Rasi, Cori, Mondonico, Bertani, Cortinovis, Petrungaro. All: Zaffaroni

Alessandria (3-5-2): Valentini; Dossena (30’st Sartore), Cosenza, Sciacca; Cambiaso, Gerace (20’st Chiarello), Suljic, Castellano (43’st Akammadu), Celia (20’st Prestia); Eusepi (30’st Pandolfi), Arrighini. A disp: Marietta, Ponzio, Gilli, Gjura, Crisanto. All: Scazzola

Arbitro: Maranesi di Ciampino

Gol: pt 43’ Arrighini; st 22′ Sibilli, 28′ e 43′ Gilli, 45′ Kouko

Ammoniti: Canestrelli, Ruffini

Calci d’angolo: 4-2

Recuperi: 0+5