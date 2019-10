Il Casale soffre ma porta a casa tre punti d’oro: al “Palli” battuta 2-1 la Sanremese

Casale Monferrato (Casale Fbc 2 – Sanremese 1) – Il Casale esce vittorioso dalla sfida interna alla Sanremese. Al “Palli” i Nerostellati si impongono per 2-1 al termine di una sfida emozionante e non senza qualche sofferenza di troppo per i monferrini nel finale.

Tre punti che consentono ai piemontesi di salire in classifica al quarto posto e a due punti dalla capolista Fezzanese.

La cronaca.

Nel primo tempo Casale in vantaggio al 18’: fallo di Taddei su Coccolo, punizione da venticinque metri circa. Stupenda battuta di Di Lernia che s’infila dritto nel sette: 1-0.

Al 33’ la Sanremese resta in dieci: secondo giallo per Bregliano per un duro fallo a centrocampo su Coccolo.

Al 38’ Sanremese vicina al pareggio: cross di Pici, colpo di tacco di Colombi, respinta di piede del portiere.

Nella ripresa il Casale raddoppia grazie alla rete di Di Lernia su rigore per atterramento di Mullici in area ad opera di Taddei.

Dal dischetto va Di Lernia che non sbaglia: 2-0 Casale.

Al 37’, però, la Sanremese accorcia le distanze: fallo di Pinto su Colombi in area, è rigore. Sul dischetto va lo stesso Colombi, il tiro è respinto da Rovei ma Colombi è pronto a ribadire in rete: 2-1.

Al 47’ clamorosa occasione per la Sanremese che sfiora il pareggio proprio nel recupero: colpo di testa di Gagliardini che centra in pieno il palo interno.

Finisce 2-1.

Casale Fbc (4-3-3): Rovei; Bianco, Cintoi, Pinto, Villanova; Di Lernia, Poesio (45’st Buglio A.),Vecchierelli (34’st Brugni); Mullici (48’st Miello),Mair (29’st Cappai),Coccolo. A disp.: Tarlev, Bytyci, Provera, Petrillo, Lamesta. All.: Buglio F.

Sanremese (4-2-3-1): Morelli; Pici, Bregliano, Gagliardini, Gerace (39’st Pellicanò); Demontis, Taddei; Scalzi, Spinosa (8’st Vitiello),Likaxiu (8’st Maggi),Colombi. A disp.: Caruso, Brizio, Bellanca, Scarella, Martini, Fenati. All.: Ascoli.

Arbitro: Perri di Roma

Gol: 18’pt e 7’st rig. Di Lernia (C),37’st Colombi rig. (S)

Ammoniti: Cintoi. Mair, Mullici (C); Taddei, Bregliano, Colombi (S)

Espulsi: 33’st Bregliano (S),doppia ammonizione

Calci d’angolo: 5-6

Recuperi: 2+5.