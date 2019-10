La Giunta di Tortona è favorevole alla riapertura al traffico di Via Emilia ma non tutti i commercianti sono d’accordo

Tortona (Maria Ferrari) – Vexata Qaestio quella dei centri storici chiusi o aperti al traffico. All’estero non è raro imbattersi in zone delle città che diventano isole pedonali solo di sera, quando la gente esce dopo una giornata di lavoro per fare quattro passi con gli amici o con la famiglia, mentre di giorno si può transitare tranquillamente in macchina perché si lavora e il lavoro va oltre ogni esigenza.

La legge italiana non prevede limiti alle chiusure nei centri storici anche perché, da par loro, i centri commerciali, in periferia, fanno una concorrenza spietata ai negozi del centro che devono avere le armi per difendersi: a Tortona sono già una trentina quelli che hanno dovuto chiudere.

Tuttavia per far tornare i negozi in centro occorre valorizzare la zona con investimenti infrastrutturali e incentivi ai privati per il recupero dei palazzi meritevoli di tutela. L’intervento tortonese non deve pertanto limitarsi ad una mera delibera di giunta atta alla riapertura del traffico ma è qualcosa di molto più complesso che risponda ai dettami dell’urbanistica conservativa, che costa molto, se si vuole far un bel lavoro.

A questo proposito martedì prossimo a “Palazzo Passalacqua” si discuteranno alcuni provvedimenti sul centro storico di Tortona presentati dall’assessore alla Viabilità Luigi Bonetti (nella foto a dx). All’ordine del giorno ci sarà la riapertura al traffico di piazzetta De Amicis, del tratto di strada che collega piazza Duomo a piazza delle Erbe, del tratto di via Emilia Nord tra via San Marziano e via Passalacqua.

E se l’Associazione Commercianti, per bocca del presidente Orlando De Luca (nella foto a sx), si dice favorevole all’apertura del traffico in Via Emilia, qualche commerciante storce il naso per il fatto che consentire il transito di veicoli nel centro storico di una città come Tortona, impedisce il pieno recupero dell’area più bella che deve essere valorizzata con arredo urbano, fiori, dehors.