Tragico schianto a Spinetta Marengo: perde la vita giovane motociclista

Spinetta Marengo – Grave incidente questa sera a Spinetta Marengo.

Intorno alle sette un motociclista ventiseienne di Litta Parodi ha perso la vita dopo l’impatto con un’auto, in via Tortona.

Immediato l’intervento del 118 ma, purtroppo, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e una squadra dei Vigili del Fuoco di Alessandria.

Da una prima ricostruzione sembra che il giovane abbia perso il controllo della sua moto per poi scontrarsi con un’auto parcheggiata a bordo strada.