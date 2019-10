Armato di coltello, minaccia l’inquilino in affitto nel suo appartamento: denunciato

Crescentino – Un normale contrasto tra inquilino e proprietario di casa è degenerato ed è sfociato, alla fine, in una denuncia per minacce.

È accaduto a Crescentino, nel vercellese, dove un sessantanovenne, proprietario di un appartamento, è stato denunciato dai Carabinieri della locale stazione.

L’uomo, nei giorni scorsi, si era presentato a casa del suo inquilino, un uomo di 77 anni, con un coltello minacciandolo. La causa risiederebbe in vecchi dissapori e i fatti riguarderebbero alcuni lavori all’abitazione per i quali l’anziano aveva anticipato del denaro senza, però, riceverne la restituzione da parte del proprietario che, invece, ha minacciato di morte il suo affittuario.

Il proprietario di casa è stato, così, denunciato: i militari, durante dei controlli effettuati nella sua abitazione, hanno trovato anche due fucili da caccia, posti sotto sequestro.

I Carabinieri, oltre alla denuncia alla Procura per minacce aggravate, hanno informato la Prefettura per l’emissione di un decreto relativo alla cessione delle armi.