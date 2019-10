Dopo l’alluvione che ha colpito il Basso Piemonte si cerca di tornare alla normalità: scuole riaperte e prime stime dei danni

Alessandria – Dopo la terribile ondata di maltempo che ha flagellato il Basso Piemonte la scorsa settimana, causando esondazioni ed alluvioni nell’Ovadese, Novese e Tortonese, adesso è tempo della conta dei danni.

Una prima, generica, stima parla di 35 milioni di euro ma potrebbero essere molti di più.

Parola d’ordine ricominciare e tornare alla normalità anche se non è affatto semplice.

A Castelletto d’Orba, uno dei paesi più flagellati della zona, il fine settimana appena passato è stato all’insegna del lavorare sodo: 150 volontari sono arrivati da tutto il Piemonte, oltre che dalla provincia, da Torino, Novara, Asti, Biella, insieme ai colleghi dell’Aib del Piemonte, che ha messo a disposizione 10 moduli ad alta pressione per lavare strade, cortili, piani terra delle case dalla spessa coltre di fango depositato dalle piene distruttive dei rii Albara e Albedosa.

L’obiettivo, “rivedere l’asfalto entro domenica”, è stato raggiunto ma c’è, ovviamente, ancora moltissimo da fare tra smottamenti, case evacuate, strade chiuse.

Altri centri sono stati colpiti in modo pesante, in particolare Silvano d’Orba, Mornese, Montaldeo e Capriata d’Orba.

In quest’ultimo paese è crollato un ponte, la zona è quella della provinciale Novi – Ovada, separando il paese dalla frazione Pratalborato e complicando, di conseguenza, i collegamenti per tutti gli abitanti dei dintorni. A inizio settimana si dovrebbe sapere se è possibile realizzare un ponte provvisorio dell’esercito.

Nel tortonese, a Casalnoceto, l’acqua ha invaso il seminterrato del Centro Paolo VI, rendendo inagibile la cucine e altri locali.

L’assistenza alle ottanta persone ospitate, tutte gravemente disabili, è comunque garantita grazie anche a una cucina da campo allestita dalla Protezione Civile.

Problemi, il maltempo, ne ha causati anche all’Ilva di Novi Ligure. Sono stati danneggiati decatreno e reparto zincatura. In cassa integrazione 400 dei 680 dipendenti.

A Novi città sono potute rientrare nelle loro abitazioni, zona salita della Bricchetta, due famiglie ma con il divieto di avvicinarsi alla voragine creata dalla pioggia. Danni anche al tetto della chiesa di Sant’Andrea.

A Gavi, infine, il centro più colpito nella Val Lemme, 34 sono state le abitazioni sgomberate con 43 persone sfollate.

Quindici le frane che si sono contate dal versante della collina del Forte e tre strade provinciali chiuse: la 158 per Novi, la 160 per Francavilla e la 162 di Monterotondo.

Pesanti danni anche all’oratorio dei Turchini.

Oggi hanno riaperto le scuole: da Castelletto d’Orba a Gavi, da Capriata a San Cristoforo.