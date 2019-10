Furto di oggetti preziosi in un’abitazione a Casale: la soluzione del caso grazie anche ai Ris di Parma

Casale Monferrato – Due uomini di 29 e 26 anni sono stati denunciati dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Casale Operativo Radiomobile di Casale hanno denunciato due uomini di 29 e 26 anni per furto in abitazione in concorso. I due, pregiudicati, sono stati ritenuti responsabili di un furto avvenuto a novembre dello scorso anno a Casale.

Da un appartamento erano stati portati via dei monili in oro del valore di circa 2500 euro. All’indagine hanno contribuito anche i Ris di Parma, che hanno analizzato dei guanti e un cellulare, trovati dai militari casalesi durante il sopralluogo successivo al furto.

I Carabinieri sono risaliti ai colpevoli grazie ad accertamenti biologici, e anche dai dati dei tabulati telefonici.