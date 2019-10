Furto in un capannone di Casale: quattro denunce

Casale Monferrato – Con l’accusa di furto aggravato in concorso, sono finiti nei guai quattro ragazzi di Casale, tre minorenni ed un diciannovenne.

La banda aveva fatto razzia di termosifoni, bobine in rame e oggetti in ottone da un capannone industriale di Casale.

Ma non è riuscita ad andare lontano.

Sorpresi dai Carabinieri mentre caricavano la refurtiva su una Fiat Punto, i due cugini casalesi di 19 e 17 anni e i due complici, fratello e sorella quasi 18enni sono stati denunciati dai Carabinieri del NOR e della Stazioni di Occimiano, Ottiglio e Gabiano.