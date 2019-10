Investe ciclista ma non si ferma a soccorrerlo: denunciato dalla Polizia Municipale

Alessandria – Per fuga e omissione di soccorso, la Polizia Municipale di Alessandria ha denunciato un ventisettenne albanese. Il giovane, lo scorso 18 ottobre, aveva urtato un giovane in bicicletta mentre stava percorrendo la rotonda tra Spalto Borgoglio e corso Crimea.

Il ciclista era finito a terra ma, nonostante ciò, il ventisettenne non si era fermato. L’investito, un ventenne di nazionalità rumena, era stato poi portato al Pronto Soccorso, con una prognosi di otto giorni.

Le successive indagini hanno permesso ai vigili urbani di risalire all’identità dell’investitore ed è così scattata la denuncia.