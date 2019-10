Ubriaco fradicio, finisce con l’auto contro un albero: denunciato, patente ritirata e mezzo sequestrato

Novi Ligure – Non ha, per fortuna, avuto gravi conseguenze la fuga a folle velocità di un diciannovenne rumeno a Novi Ligure.

Ubriaco al volante, il ragazzo ha schiacciato il piede sull’acceleratore quando ha incrociato la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Novi Ligure in servizio nel centro cittadino.

Con un tasso alcolemico decisamente superiore alla media, 1,68 g/l, il giovane non è però riuscito a mantenere il controllo della vettura, finita contro un albero.

Soccorso dai Carabinieri, e poi portato al Pronto Soccorso, l’automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale.

A carico del giovane anche il ritiro della patente e il sequestro dell’auto.