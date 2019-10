“Apporto determinato e consapevole al fronte jihadista”: chiesti due anni e otto mesi per la giovane foreign fighter tortonese Lara Bombonati

Alessandria – Ha svolto attività terroristiche e per questo va condannata.

Si tratta di Lara Bombonati (nella foto), la giovane tortonese, radicalizzata Khadjia. Il reato contestato è di aver aderito e appoggiato associazioni terroristiche di matrice islamica.

Stamane, nel tribunale di Alessandria, davanti alla Corte d’Assise, lo ha detto fin dall’inizio della requisitoria il pm Enrico Arnaldi, della Distrettuale di Torino.

Dopo un’ora e mezza, Arnaldi ha concluso con la richiesta di condanna a due anni e otto mesi di reclusione, più due anni in casa di cura.

Secondo il pm “il suo ruolo non è stato passivo, ha dato un apporto determinato e consapevole al fronte jihadista”.