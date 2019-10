Chi ha preteso l’inutile e fastidiosissima apertura del traffico in Piazzetta de Amicis?

Tortona (Maria Ferrari) – Tortona sembra in preda al caos. Con la riapertura al traffico del centro storico si è arrivati a rasentare il delirio in Via De Amicis che comprende la piazzetta omonima. Venti metri di strada fra due vie – Via Perosi e Via Bandello – che portano nello stesso punto all’incrocio con Via del Seminario. Venti metri che rischiano di essere congestionati da auto parcheggiate, inquinamento da fumi di scarico, pericolo per i pedoni. Venti metri d’inferno proprio dietro al Duomo della città. Una via del tutto inutile se non per chi esce dall’unico condominio per recarsi in centro. La scelta della giunta del sindaco Chiodi e dell’assessore Morreale – quello sempre pettinato – è demenziale perché, per quei maledetti venti metri, s’è resa la vita impossibile a chi si siede nel dehors del bar per godersi un po’ di tranquillità sorseggiando un buon caffé, o a chi si affaccia alla finestra per prendere una boccata d’aria. La gestione dell’area urbana attiene all’urbanistica, e un urbanista che si rispetti – evidentemente del tutto assente a Tortona – sa che il segreto per fare un buon lavoro è armonizzare le diverse esigenze cittadine, quelle dei pedoni, dei ciclisti e dei conducenti per lavoro o per diletto. Ma anche dei residenti che, dove è possibile, amano godere di una collocazione gradevole per cui hanno speso un sacco di soldi per comprarsi casa. Inoltre Tortona non è Tokio, per cui non si capisce tutta questa foga nel negare anche a soli venti metri di strada il beneficio di una pace derivante dal fatto che in quella piccola area il traffico veicolare non c’è.

Una domanda attende risposta: cui prodest?