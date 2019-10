Coppa Italia Serie C: l’Alessandria il 6 novembre al “Mocca” sfida la Juventus Under 23

Alessandria – È stato ufficializzato stamane, da parte della Lega Pro, il programma del secondo turno di Coppa Italia Serie C, che si aprirà il 6 per poi chiudersi il 20 novembre.

L’Alessandria, al “Moccagatta”, sfiderà la Juventus U23 mercoledì 6 novembre con calcio d’inizio fissato per le 20.30.

Come per il turno precedente anche in questa fase le qualificazione agli ottavi di finale si giocherà in partita unica ad eliminazione diretta.

In caso di parità al 90’ si disputeranno i tempi supplementari ed, eventualmente, i calci di rigore.