“Festeggiando San Carlo”: domenica una rassegna corale nella chiesa di San Michele

San Michele – Per festeggiare il compatrono San Carlo, musica d’eccezione, domenica sera, nella parrocchiale di San Michele, alle porte di Alessandria.

Nella cornice di una chiesa rinnovata e restaurata, si esibiranno le corali di Novincanto, A.S.A.M. Chorus di Stazzano e Prof in Coro di Alessandria. Si esibirà anche il gruppo strumentale di Prof in Coro, composto da giovani musicisti esordienti della nostra provincia.

L’inizio della Rassegna è fissato alle ore 21.

L’ingresso è libero e, per chi viene in auto c’è la possibilità di un comodo parcheggio nei pressi della Chiesa di Via Remotti, 43.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione La Vita Buona OdV, con il sostegno del CSVA, del Conservatorio Vivaldi di Alessandria, della Parrocchia di San Michele, di Alegas, di Incontro Outlet abbigliamento Alessandria, Albatros, il mondo della carta e del tessuto, NuovaLinea di Piccinini Maria Pia, Restauri edili, DentalBio – CLINICHE DENTALI, L.A. SERVICE di Artana Luciano.