Furto alla chiesa dell’Assunta di Ovada: ignoti hanno scassinato e svuotato le cassette delle offerte

Ovada – Hanno scassinato tre cassette delle offerte nella principale chiesa di Ovada, l’Assunta. Il fatto è accaduto domenica pomeriggio, in occasione della Fiera di San Simone.

La chiesa era aperta, con la presenza di un volontario. La zona era affollatissima di gente, data anche la bella giornata, e così qualcuno, ancora non è chiaro se una o più persone, approfittando di un suo momento di distrazione, è entrato nel luogo di culto, arrivando fino ad alcuni locali interni.

Le porte, però, erano sbarrate e così l’attenzione si è spostata sulle cassette delle offerte dislocate fra le tre navate. Sono 11 in tutto ma ne sono state scassinate solo tre: se n’è accorto poco più tardi uno dei volontari.

Stando ai controlli effettuati, all’Assunta non mancherebbe altro, gli oggetti di valore erano al loro posto.