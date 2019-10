Minaccia il vicino con una chiave inglese: denunciato

Voltaggio – Con l’accusa di aver minacciato il vicino di casa brandendo una chiave inglese di circa 70 centimetri, è stato denunciato, dai Carabinieri di Voltaggio, un trentaseienne albanese.

La vittima, un cinquantatreenne di Gavi, si trovava in casa, impegnato nelle operazioni di pulizia dal fango portato dalle recenti alluvioni, quando ha discusso con il vicino per questioni legate al deposito dei detriti, visto che anche quest’ultimo, con il proprio escavatore, stava eseguendo le stesse operazioni.

Non accettando il rimprovero, l’albanese ha iniziato a minacciare il cinquantatreenne con una chiave inglese. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno perquisito il trentaseienne, trovandolo in possesso dell’attrezzo, posto sotto sequestro, e l’hanno denunciato per il reato di minacce aggravate.