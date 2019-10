Scivola in un dirupo mentre va per funghi con un’amica: salvata dai Vigili del Fuoco

Capanne di Marcarolo – Se l’è cavata, per fortuna, solo con una ferita lacero contusa alla testa una signora di 71 anni che stamane, nel primo pomeriggio, andando per funghi con un’amica in località Pian Castagna, zona Capanne di Marcarolo, nel tortonese, è scivolata in un dirupo di circa cinquanta metri.

L’amica che era con lei ha dato subito l’allarme e sul posto sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco, assistiti anche dal personale del Soccorso Alpino e Speleologico, che, dopo aver caricato la signora su di una barella toboga, l’hanno trasportata verso il personale del 118 che ha provveduto, poi, a prestare le prime cure.

Le operazioni di salvataggio, iniziate intorno alle due, sono terminate alle quattro.