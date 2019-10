Alluvione nell’Alessandrino: per le strade provinciali danni per quasi nove milioni di euro

Alessandria – Ammonterebbero ad una cifra tra gli 8 e i 9 milioni di euro i danni provocati dall’alluvione nel basso Alessandrino solo lungo la rete stradale di competenza di palazzo Ghilini.

È una stima, la prima, resa dall’ufficio tecnico della Provincia di Alessandria.

A questa cifra, già considerevole, si dovrebbero, infatti, aggiungere altri 5 milioni per i lavori di messa in sicurezza definitiva, tra i quali rientrano il rifacimento del ponte tra Capriata d’Orba e Pratalborato e la sistemazione della località Lomellina, tra Novi e Gavi, per i quali occorre una progettazione più complessa.

Negli otto o nove milioni rientrano, invece, i lavori di somma urgenza, quei lavori già eseguiti o in corso di esecuzione per rimuovere frane e ripulire le strade.

Senza peli sulla lingua il presidente della Provincia di Alessandria, Gianfranco Baldi, che ha definito “enormi” i danni.

Complessivamente, tra ente Provincia e i Comuni alluvionati, si rischia di arrivare ad una cifra di 40 milioni di euro.

Si attende, ora, la dichiarazione dello stato di emergenza, già richiesta dalla Regione Piemonte, e la nomina di un commissario nonché lo stanziamento dei fondi da parte dello Stato, come spiegato dal dirigente del settore viabilità Paolo Platania.