Bertram Derthona cade nel derby contro Biella e incassa il terzo ko in campionato

Biella – Altra sconfitta per Bertram Derthona, piegata 78-61 in trasferta da Edilnol Biella nel turno infrasettimanale della serie A2. La squadra bianconera, priva di Gražulis, incassa così la terza sconfitta in campionato e resta ferma a quota 4 punti in classifica.

Ai tortonesi non sono bastati i 22 punti di Martini e gli 11 di Pullazi e Gaines Fatali gli errori nei tiri da tre, appena 3 su 21 a segno.