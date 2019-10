Chiuderà la Ppg Industries di Felizzano: quale futuro per i 42 dipendenti?

Felizzano – Un’altra azienda dell’alessandrino, nei prossimi mesi, chiuderà i battenti. Si tratta della Ppg Industries di Felizzano, specializzata nella produzione di vernici in polvere per elettrodomestici.

L’azienda avrebbe, infatti, deciso di concentrare tutta l’attività sul sito aperto dieci anni fa in Polonia a causa di una crisi del mercato. Una notizia che ha rappresentato una vera e propria doccia gelata per i 42 dipendenti.

Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno già cominciato a dialogare con la proprietà al fine di ricollocare il maggior numero di lavoratori.

Probabile che possano essere destinati all’altro stabilimento del gruppo Ppg situato sempre nell’alessandrino, a Quattordio, e specializzato nella produzione di vernici per auto.

Le parti sociali, nel frattempo, chiederanno la cassa integrazione straordinaria.