Il Giudice Sportivo punisce il Castellazzo che perde a tavolino e scende al quinto posto in classifica in Eccellenza

Castellazzo Bormida – Sfuma il secondo posto in campionato per il Castellazzo. Il club biancoverde, che milita in Eccellenza, ha visto svanire i tre punti conquistati, domenica scorsa, contro il Canelli a causa del ricorso fatto dalla compagine astigiana, poi accolto dal Giudice Sportivo. Per gli alessandrini, dunque, sconfitta a tavolino.

Al centro della questione il calciatore Benabid sul quale pendeva una squalifica dopo una ammonizione ricevuta nella finale regionale juniores dello scorso anno. Secondo la sentenza il calciatore avrebbe dovuto scontarla in campionato.

Per questo al Canelli è stata assegnata la vittoria a tavolino. Lo stesso Benabid dovrà, inoltre, scontare un’altra giornata di squalifica.

Inoltre, il club biancoverde dovrà pagare 150 euro di ammenda e rinunciare fino al 27 dicembre ad Andrea Bastianini, il dirigente che ha sottoscritto la distinta.

Il Castellazzo, in classifica, scende quindi al quinto posto, a 14 punti.

Il presidente dei Biancoverdi, Cosimo Curino, ha comunque annunciato che la società farà ricorso.