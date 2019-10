Maltrattamenti e atti persecutori: varie denunce nel casalese da parte dei Carabinieri

Casale Monferrato – Nell’ambito dell’attuazione delle severe norme del Codice Rosso, tutela alle vittime di violenza sessuale, atti persecutori, maltrattamenti, diffusione non autorizzata di immagini sessualmente compromettenti e deformazioni dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, e, con l’aiuto delle varie Associazioni presenti sul territorio, i Carabinieri di Casale, attraverso le Stazioni Carabinieri dipendenti e con l’impiego del personale femminile in servizio, ha proceduto a un’attenta prevenzione, sensibilizzazione e repressione dei reati riportati nella nuova legge.

I Carabinieri di Ottiglio, in seguito alla querela presentata dalla moglie, hanno denunciato per maltrattamenti in famiglia un settantasettenne che, dal 2017 a oggi, si sarebbe reso responsabile di maltrattamenti nei confronti della coniuge. A seguito della segnalazione, l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’attivazione del Codice rosso.

Sempre i militari di Ottiglio hanno denunciato per il medesimo reato un quarantaquattrenne di origini straniere che, dal settembre 2011 ad oggi, si sarebbe reso responsabile di maltrattamenti nei confronti della moglie e dei loro figli. Anche in questo caso è stato attivato il Codice Rosso, con l’allontanamento dell’indagato dalla casa familiare e l’applicazione dei divieti di avvicinamento e di comunicazione con la parte offesa.

I Carabinieri di Balzola, a conclusione dell’attività d’indagine nata dalla querela presentata da un donna della Provincia di Pavia, hanno denunciato per violazione degli obblighi di assistenza familiare l’ex convivente di 38 anni poiché, dal gennaio 2018 a oggi, avrebbe violato gli obblighi assistenziali nei confronti delle figlie minori.

I Carabinieri di Ticineto, a conclusione degli accertamenti in seguito alla querela presentata dalla ex moglie, hanno denunciato per violazione degli obblighi di assistenza familiare e minaccia un quarantaseienne di Casale poiché, dal maggio 2016, non avrebbe più adempiuto agli obblighi assistenziali nei confronti dei figli minori e, venuto a conoscenza della denuncia sporta della ex moglie, l’avrebbe pesantemente minacciata.