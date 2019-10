Novipiù Casale inarrestabile: battuta anche Bergamo

Casale Monferrato – Al termine di una sfida palpitante, la Junior Casale si è aggiudicata, mercoledì sera al “Palaferraris”, il match contro Bergamo. Una vittoria importante, la quarta, che consente ai monferrini di restare in testa alla classifica della serie A2 di basket assieme a Reale Mutua Torino.

78-74 il risultato finale con ben cinque giocatori casalesi in doppia cifra: Sims a 20, Tomasini, autore di 13 punti e infine Denegri e Martinoni a 12. Per il capitano è arrivata anche la doppia doppia, visti i 10 rimbalzi.