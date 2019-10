Rapinarono anziana coppia di coniugi portandosi via la cassaforte, tre fucili e una pistola: denunciati un casalese e un vercellese

Candia Lomellina – Lo scorso 11 settembre si erano resi responsabili di una rapina in provincia di Pavia, a Langosco. Vittime due anziani coniugi che, rientrati a casa, avevano sorpreso tre sconosciuti all’interno della loro abitazione con il volto parzialmente coperto da un fazzoletto che erano riusciti a portare via alla coppia, 79 anni lui e 75 lei, la cassaforte a muro della camera da letto, tre fucili e una pistola, armi regolarmente detenute e, per darsi alla fuga, avevano spinto a terra la donna.

In seguito ad una serie di indagini, i Carabinieri di Candia Lomellina hanno identificato e denunciato due pregiudicati: un cinquantaquattrenne di Casale, ma domiciliato a Palestro, e un ventitreenne di Vercelli.

Per loro l’accusa è di rapina impropria.