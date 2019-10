Troppo veloce sulla tangenziale: patente ritirata per il tre volte campione di Le Mans “Dindo” Capello

Alessandria – La velocità è stata, da sempre, il suo punto di forza. Ma stavolta gli ha giocato un brutto scherzo, causandogli il ritiro della patente.

Rinaldo Capello, per tutti “Dindo”, 55 anni, tre volte campione alla 24 ore di Le Mans e oggi titolare di una concessionaria di auto ad Alessandria, è stato fermato qualche giorno fa da una pattuglia della Polizia Stradale munita di telelaser e sanzionato per non aver rispettato il limite di velocità mentre percorreva, a bordo di un’Audi Q8 RS, la tangenziale che da Acqui Terme porta ad Alessandria.

È stato lo stesso Capello a raccontare la vicenda a Palazzo Monferrato in un convegno organizzato dall’associazione Globoconsumatori, la stessa scelta dal pilota per fare ricorso.

L’udienza è stata fissata il 21 novembre dal giudice di pace del Tribunale di Alessandria.

Secondo la difesa il telelaser usato dalla Polizia Stradale “potrebbe non essere omologato, come al contrario dovrebbe essere dopo l’approvazione del decreto ministeriale” come spiegato da Mario Gatto della Globoconsumatori.

Altro aspetto su cui insisterà la difesa sarà il fatto che la strada, sembra, fosse priva di cartellonistica di preavviso della velocità controllata.