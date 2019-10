Ventotto lavoratori verso il licenziamento alla Solvay di Spinetta Marengo?

Spinetta Marengo – “Licenziamento collettivo per riduzione di personale”. È l’annuncio dato, attraverso un comunicato, dai sindacati di categoria Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec in merito alla procedura di licenziamento per 28 persone alla Solvay di Spinetta Marengo.

Le parti, sindacati e dirigenza, s’incontreranno l’8 novembre in Confindustria e prima di allora si terranno assemblee in fabbrica per discutere la situazione.

Che appare un po’ paradossale visto che recentemente l’azienda di Spinetta Marengo aveva inaugurato un nuovo impianto e annunciato che intendeva aumentare del 30% la capacità produttiva di fluoroelastomeri, cioè il Tecnoflon, al fine di “soddisfare la crescita della domanda di guarnizioni ad alte prestazioni”.

Si vuole quindi aumentare la produzione diminuendo il personale?

Chiarimenti in merito se ne attendono, oggi dovrebbe essere emesso un comunicato ufficiale dall’azienda.

Dalla Solvay avevano, a quanto sembra, comunque già parlato di incontri avvenuti con i sindacati e di una procedura impostata non per arrivare a licenziamenti veri e propri, piuttosto all’accompagnamento verso la pensione di un gruppo di lavoratori in procinto di maturare i requisiti.