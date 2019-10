A Tortona, per quattro vetrine, è scoppiata la guerra sull’apertura del centro storico

Tortona (Maria Ferrari) – Martedì 15 ottobre, a Palazzo Passalacqua, dalle tre del pomeriggio in poi s’è tenuta un’importante riunione tra giunta e commercianti del centro storico per tentare di comporre la vertenza dell’apertura al traffico veicolare di Via De Amicis. Si tratta per molti d’una scelta insensata in quanto, per venti metri di una piccola strada che fa parte della deliziosa omonima piazzetta, stretta fra Via Perosi e Via Bandello che sono parallele e transitabili, si rischia di compromettere l’attività commerciale di qualche esercizio i cui gestori avevano scelto quell’area proprio per le sue caratteristiche di zona pedonale. L’assessore Fabio Morreale ed il sindaco Federico Chiodi non sembrano dare molte spiegazioni in più rispetto a ciò che si definisce “una normale rimodulazione della viabilità che non arrecherebbe alcun danno ai residenti e ai commercianti che continuerebbero comunque a usufruire degli spazi all’aperto”. Su questi provvedimenti, esaminati nelle ultime settimane, la giunta non ha ancora deliberato, mentre per Piazzetta De Amicis il progetto prevede la riapertura al traffico nel tratto fra Via Perosi e Via Bandello, in direzione di Piazza Erbe. Ma c’è anche un problema di spazio se si vogliono mantenere i due dehors. Nonostante che Morreale dichiari che in quella riunione l’ipotesi dell’aperura al traffico sia stata condivisa da tutti i commercianti, alcuni testimoni ci hanno riferito che è successo l’esatto contrario, e cioè che i commercianti (una ventina) erano tutti contrari, meno uno, tale Roberto Zornetta, titolare del negozio “Sporting Store” che, alzando la voce, avrebbe rivendicato i suoi diritti. Quali? Beh, parlare di diritti ci sembra un po’ eccessivo, essendo che Zornetta avrebbe fatto capire senza tanti giri di parole che, avendo fatto avere molti voti alla Lega, avrebbe diritto a qualche piacere, come quello di consentire alle auto provenienti da Via Perosi di poter attraversare Piazzetta De Amicis e “finire contro” le vetrine del suo negozio. Una grande visibilità in cambio di qualche voto per Chiodi e Morreale. Almeno così l’hanno interpretata tutti i presenti. In effetti, se Piazzetta De Amicis fosse aperta al traffico, i veicoli non potrebbero fare a meno di incrociare lo “Sporting Store” come si intuisce chiaramente dalla foto in alto.