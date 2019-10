Novi e Tortona fanno dietrofront: niente “porta a porta”, buttiamo tutto nell’inceneritore

Tortona (Max Corradi) – La provincia di Alessandria ha una discarica ogni 40.000 abitanti circa, il che costituisce un record a livello nazionale dove la media è di una a 300.000. Eppure c’è chi insiste nel voler appesantire il bilancio dei rifiuti e del loro smaltimento nella nostra terra. Nonostante siamo reduci da un’inchiesta sui rifiuti che ha interessato tutto il Nord Italia e soprattutto la nostra provincia, ora si ricade nella stessa situazione prevedendo un mega inceneritore che dovrebbe essere piazzato al confine tra le province di Alessandria e di Asti. Mentre sui social la gente si ribella e annuncia la costituzione di comitati anti inceneritore, da Novi arriva un segnale positivo dal consorzio Csr, che si occupa dello smaltimento, disponibile ad accogliere l’impianto nel territorio comunale. Naturalmente si parla di termovalorizzatore che produrrebbe energia ma ci si dimentica che in provincia esiste un impianto all’avanguardia per la produzione di biometano ed energia elettrica, grazie alla lavorazione della Forsu (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano). “Con l’inceneritore si torna indietro di 40 anni – ci ha detto un tecnico del settore che vuole mantenere l’anonimato – quando si inceneriva di tutto e si buttava fuori diossina. Oggi – continua l’intervistato – si maschera l’impianto definendolo termovalorizzatore, ma la sostanza non cambia e la diossina esce comunque”. La cosa riguarda anche Tortona consorziata nel Csr con la cugina Novi e il Pd tortonese ha presentato un’interrogazione nell’ultima seduta di consiglio comunale dove Marcella Graziano (nella foto) e Gianni Castagnello hanno chiesto al sindaco Chiodi (Lega) se il progetto di cui si tratta sia condiviso dall’amministrazione comunale nonostante l’approvazione del sistema di raccolta differenziata “Metodo Contarina” che a Novi e Tortona dovrebbe partire dal prossimo aprile.

In tutta questa vicenda non è ancora chiaro perché – volendo escludere miserabili interessi privati di cui non si vuole prendere neppure in considerazione la possibile esistenza – si debba piazzare un termovalorizzatore proprio nella nostra provincia, già invasa dalle discariche, che sarebbe il secondo in Piemonte dopo quello di Torino. La domanda è sempre la stessa: cui prodest?