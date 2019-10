Prada compra Fratelli Prada per 66 milioni

Milano (da Pambianco) – Prada si è comprata Fratelli Prada. Il gruppo guidato da Miuccia Prada (nella foto) e Patrizio Bertelli ha rilevato, per 66 milioni di euro, la Fratelli Prada da Miuccia Prada e Bellatrix spa. In questo modo, la Prada spa va ad assumere il controllo dei quattro negozi storici di Prada a Milano, ovvero quelli di Galleria Vittorio Emanuele II, Via Montenapoleone 6 e 8, e via della Spiga.

La Bellatrix è una società controllata al 53,8% dalla Ludo srl della stessa stilista e per la restante parte da Alberto e Marina Prada Bianchi, rispettivamente fratello e sorella di Miuccia. A sua volta, la Bellatrix detiene il 65% della Prada Holding che possiede circa l’80% della Prada spa.

Prada ha archiviato i primi sei mesi dell’anno con ricavi netti per 1,57 miliardi di euro, in crescita del 2% a cambi correnti. L’ebit è diminuito del 13% a 150 milioni di euro (9,6% delle vendite). L’utile netto è stato di 155 milioni di euro, in rialzo del 46,2 per cento. Il risultato netto ha beneficiato del Patent Box, relativo al periodo 2015-2019.