Quinto raid in pochi giorni al cimitero di Gattinara: rubate grondaie di rame e altri oggetti in bronzo

Gattinara – Tornano in azione i ladri al cimitero di Gattinara, nel vercellese. Nel giro di due settimane sono ben cinque le volte in cui ignoti hanno fatto “visita” al camposanto.

Nel mirino sempre le grondaie, già tagliate e rimosse dalle pareti. Insomma hanno portato a termine il lavoro, il tutto sotto gli “occhi” delle telecamere di videosorveglianza i cui filmati, però, al momento non hanno dato ancora esito. Negli anni passati, altri raid avevano ormai decimato le grondaie in rame del cimitero, sostituite poi da altre in plastica.

Quelle rimaste hanno fatto gola ai predoni dell’oro rosso: oltre alle canaline dell’acqua piovana sono stati rubati anche altri oggetti in bronzo e in altro metallo, come suppellettili e gli angolini metallici delle lastre di pietra che chiudono le tombe famigliari.

Non c’è dunque pace per i defunti della città del vino, le incursioni non si contano più, fatte in maniera repentina e da ladri, evidentemente, molto esperti.

Per ora, anche questa volta, i ladri hanno vinto ancora.