Slitta la sentenza della Cassazione su Rimborsopoli per cui è coinvolto anche l’alessandrino Riccardo Molinari della Lega

Alessandria – L’onorevole Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e vice di Salvini, dovrà attendere fino al 18 novembre la sentenza della Corte di Cassazione in merito al processo definito “Rimborsopoli” che lo riguarda direttamente. Oltre a Molinari sono 23 i consiglieri regionali condannati in secondo grado e alcuni, per effetto della legge “Spazzacorrotti”, rischiano di finire in carcere. La Suprema Corte romana dovrà pronunciarsi sulla sentenza della Corte d’appello di Torino e confermare o meno 24 condanne emesse il 24 luglio 2018 per vari episodi di peculato per i rimborsi spese. Nella prima seduta, al termine della lunga requisitoria del sostituto procuratore, hanno preso la parola gli avvocati delle parti civili, la Regione Piemonte e il Codacons, a seguire i difensori di alcuni degli imputati. Ma l’udienza sarà riaggiornata per la conclusione del dibattimento e, al termine della camera di consiglio, la sentenza.

Riccardo Molinari è stato condannato in appello a 11 mesi (assolto in primo grado) e anche per lui il pg ha sollecitato la conferma della condanna. La sentenza è particolarmente attesa anche perché con l’introduzione della cosiddetta legge “Spazzacorrotti”, fortemente voluta dal M5s e approvata a dicembre scorso con effetto retroattivo, alcuni dei condannati rischiano la galera.