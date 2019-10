“Spaccata” in una concessionaria di Asti: ladri usano un’auto come ariete

Asti – Hanno usato un’auto come ariete i ladri che alla concessionaria Interauto di corso Alessandria, alle porte di Asti, hanno fatto una “spaccata” rubando il registratore di cassa, un computer, alcuni pezzi di ricambio, andandosene poi come se nulla fosse.

Un “colpo” realizzato poco dopo la chiusura, con il sistema d’allarme appena messo in funzione.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Asti, guidati dal capitano Alessandro Guglielmo, i ladri sarebbero almeno due e si sarebbero serviti di una vecchia Citroen Berlingo, parcheggiata nel cortile dello store e destinata alla rottamazione. Hanno trovato le chiavi e messo in moto, spingendo il piede sull’acceleratore contro la parete laterale in vetro andata in frantumi.

Tra l’altro non è la prima volta che la concessionaria Interauto è presa di mira. La precedente risale a poco più di sei mesi fa. In quel caso avevano rotto la porta dell’officina sul retro, agendo poi indisturbati.