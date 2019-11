Adelio Ferrari, a.d. di Amag, vorrebbe allestire un punto vendita dai costi faraonici ad Alessandria in Piazza Libertà

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e mi tocca tornare a scrivere di Amag, la multiservizi partecipata da molti Comuni del circondario di cui il Comune di Alessandria detiene il 75% delle quote. Giovedì pomeriggio, a Palazzo Rosso, a partire dalle tre si è tenuta nella sala consiliare la riunione congiunta delle commissioni “Sviluppo e Territorio” e “Programmazione e Bilancio” alla quale hanno partecipato l’ex sindaca Rita Rossa, Enrico Mazzoni e Paolo Abonante del Pd, oltre a Michelangelo Serra dei Cinquestelle e, data l’importanza della seduta, ad altri consiglieri comunali. Per Amag erano presenti il presidente Paolo Arrobbio (nella foto a lato) e l’amministratore delegato Adelio Ferrari (nella foto in alto con Mauro Bressan), apparsi sempre più lontani fra loro a proposito dell’Ente: Arrobbio concreto e molto attento all’aspetto finanziario e gestionale, Ferrari più visionario e spregiudicato.

Gli è che ad un certo punto della riunione, all’ordine del giorno c’era la proposta di Ferrari di aprire un punto vendita in piazza Libertà sotto i portici all’angolo con via Cavour. Pare che, a questo proposito, dagli uffici amministrativi di Amag siano filtrati dati paurosi per cui molti dipendenti sarebbero seriamente preoccupati. Infatti siamo venuti a conoscenza dei costi che sono pari a circa 4.500 euro per il progetto preliminare, 10.000 euro per la sua realizzazione, quasi 100.000 euro per gli arredi (i locali hanno un’ampiezza di circa 130 mq), 150.000 euro per i lavori di muratura e 35.000 per la direzione lavori, per un totale di quasi 300.000 euro. Una cifra astronomica e incomprensibile se si tiene conto del fatto che quei locali sono in affitto per cui Amag dovrebbe spendere 1.300 euro al mese di canone.

Michelangelo Serra dei Cinquestelle, che era presente alla riunione, ha scritto in proposito su facebook: “Oggi abbiamo chiesto ai vertici AMAG conferme su insistenti voci che circolano in Alessandria: AMAG vuole spendere 300.000 euro più oltre 30.000 euro di progettazione per aprire un punto vendita in questo negozio di 140 metri quadri in affitto sotto i portici di Piazza della Libertà. Chiunque abbia affrontato una ristrutturazione – si legge nel post di Serra – capisce che sono cifre enormi per un negozio. In commissione hanno ridimensionato le voci (150.000 euro o 150 euro al metro quadro dall’audio non si è ben capito) ma comunque un’enormità per una società che ha problemi di liquidità. Ora faremo un accesso agli atti e valuteremo se fare un esposto”.

Il dibattito è stato molto acceso e a tratti concitato con Rita Rossa a puntare il dito contro Ferrari colpevole di essere uno spendaccione incosciente data la precaria situazione economico finanziaria di Amag.

Certo è che Adelio Ferrari, dopo il bando di concorso per cui si equiparava la patente B al diploma di ragioniere, per il fatto di essere – in barba alla Legge Madia – uno dei ventinove pretendenti all’incarico di amministratore unico delle controllate Amag Reti Idriche e Amag Reti Gas, e per il fatto di proporre l’allestimento di un negozio Amag in Piazza Libertà a costi faraonici, sta contribuendo – insieme a Mauro Bressan di Amag Reti idriche con le sue cantonate gestionali – a mettere in ginocchio la multiservizi alessandrina che è ancora in piedi grazie alla capacità manageriale del presidente Paolo Arrobbio bravissimo a fare da pompiere ogni volta che certi maldestri collaboratori hanno un’idea… esplosiva.

E io pago.