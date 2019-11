Fermato parcheggiatore abusivo in Piazzale Berlinguer, identificati altri nove extracomunitari

Alessandria – Nell’ambito di una serie di controlli volti alla vigilanza, prevenzione e repressione delle condotte abusive dell’accattonaggio molesto e dei parcheggiatori abusivi nonché a sanzionare le sistematiche violazioni del Regolamento Comunale, la Polizia di Alessandria ha fermato, lo scorso 25 ottobre, in Piazzale Berlinguer, un nordafricano, pregiudicato ed in regola con la normativa sul soggiorno, mentre era nell’evidente atto di esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo.

Nei confronti dell’uomo è stato emesso un ordine di allontanamento oltre alla confisca del provento dell’attività illecita.

Oltre a Piazzale Berlinguer, le Volanti della Questura hanno controllato anche altri parcheggi del capoluogo, soprattutto quelli vicini ai centri commerciali, identificando, in tutto, nove persone, tutte extracomunitarie.