Furgone finisce in una scarpata nell’acquese: il conducente salvato dai Vigili del Fuoco

Spigno Monferrato – Intervento dei Vigili del Fuoco, stamane intorno alle sette e mezza, a Spigno Monferrato, nell’acquese, per soccorrere il conducente di un furgone, uscito fuori strada e finito poi in una scarpata a bordo strada, in Regione Vico.

Il conducente, estratto dal mezzo, è stato poi affidato al 118 e portato con l’elisoccorso in ospedale in codice giallo.