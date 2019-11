Gol di Eusepi e l’Alessandria fa suo il derby con il Novara

Alessandria (Alessandria 1 – Novara 0) – Dopo cinque turni senza la gioia dei tre punti, finalmente l’Alessandria può tornare ad esultare e proprio in un match davvero importante come il derby con il Novara.

Al “Mocca” sabato sera, 13° giornata di andata del campionato di serie C girone A, i Grigi ritrovano i tre punti grazie al gol di Umberto Eusepi, autore del proverbiale gol dell’ex nel primo tempo.

Nella prima frazione la prima occasione degna di nota è di marca novarese: destro insidioso di Collodel dentro l’area, dopo una serpentina di Capanni ma respinge la difesa mandrogna.

Rispondono i locali al quarto d’ora con un destro incrociato che termina a lato.

Al 16’, sponda Alessandria, gran sinistro al volo di Arrighini su cross di Celia e palla di poco a lato.

Il gol della truppa allenata da mister Scazzola pare essere nell’aria e arriva, infatti, alla mezz’ora: Castellano, di sinistro, serve Eusepi che si aggiusta la palla e fulmina Marchegiani con un destro implacabile.

Il Novara non sta a guardare e la reazione degli Azzurri si concretizza al 37’ con la discesa di Piscitella sulla destra, bravo Cosenza a sbarrare la strada alla conclusione nell’area piccola di Cassandro.

Il primo tempo si conclude sull’1-0 grigio.

Nella ripresa il match si fa più frizzante e l’Alessandria sfiora il raddoppio al 54’ con Arrighini che di destro non inquadra di poco la porta dopo un entusiasmante “coast to coast” di Cambiaso.

La gara diventa sempre più bella e in bilico: Eusepi si fa pericoloso al 65’, con un tiro sul primo palo, Marchegiani si distende sulla sua sinistra e dice di no al numero 9.

Al 66’ Pinzauti, sponda Novara, opera un bel cross sul quale nessun compagno interviene e la retroguardia grigia sbroglia.

All’83’, per il Novara, insidioso sinistro di Cagnano dalla distanza e palla fuori non di molto.

Dalla panchina azzurra mister Banchieri si gioca anche la carta Gonzalez.

La pressione del Novara si alza ma la difesa alessandrina tiene.

Gli Azzurri ci provano ancora ma, dopo tre minuti di recupero, l’arbitro fischia la fine e la compagine grigia può andare ad esultare sotto la Curva Nord.

Alessandria (3-5-2): Valentini; Dossena, Cosenza, Sciacca; Cambiaso (36’st Gilli), Chiarello (26’st Cleur), Suljic (17’st Gerace), Castellano, Celia; Eusepi, Arrighini (36’st Pandolfi). A disp: Marietta, Ponzio, Gilli, Akammadu, Sartore, Gjura, Pandolfi, Crisanto, M’Hamsi, Filip. All.: Scazzola

Novara (4-3-2-1): Marchegiani; Cassandro, Sbraga, Bellich, Cagnano; Collodel (1’st Nardi), Fonseca (1’st Buzzegoli), Bianchi (38’st Gonzalez); Capanni, Piscitella (23’st Peralta), Bortolussi (15’st Pinzauti). A disp: Marricchi, Tartaglia, Pogliano, Schiavi, Visconti, Paroutis, Ferrara. All: Banchieri

Arbitro: Cudini di Fermo

Gol: pt 29′ Eusepi

Ammoniti: Piscitella, Bellich, Cleur

Calci d’angolo: 4-2

Recuperi: 0+3