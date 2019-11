Il Brachetto cerca visibilità in Tv e nei social per scongiurare il declino

Acqui Terme (Anna Briano) – Da anni i viticoltori produttori del Brachetto ormai non coprono nemmeno le spese di produzione, a tal punto che in molti stanno pensando al reinnesto od abbandono dei vigneti. Sul banco degli imputati soprattutto il Consorzio di Tutela che, anche per la stessa Coldiretti, avrebbe fatto poco per rilanciare questa tipologia di vino.

I risultati sono allarmanti se si pensa che in soli 8 anni il numero di bottiglie vendute è passato da 3.703.733 del 2010 a 2.809.333 del 2018, considerando che l’ultima annata ha registrato il calo maggiore di circa 400.000 bottiglie rispetto alla precedente. E nel 2019 la tendenza non si è invertita.

A pagare sono sempre i viticoltori ai quali il Consorzio di Tutela del Brachetto ha chiesto un ulteriore contributo di 500 euro/ha, per finanziare una campagna di rilancio del Brachetto Docg, considerando che la superficie vitata è di 896 ha il budget a disposizione risulta di 448.000 euro, una bella cifra.

Si consideri che con una resa fissata in appena 36 q.li/ha, con le uve pagate a 1euro/kg non si coprono i costi di gestione del vigneto, una situazione diventata insostenibile.

A questo proposito il Consorzio ha pensato di realizzare un filmato promozionale che sarà presentato al Teatro Ariston mercoledì 6 novembre alle 17. Dal Consorzio fanno sapere che il leitmotiv del filmato, destinato principalmente alla Tv, sarà lo stile di vita italiano degli anni sessanta, la “Dolce Vita” proiettata nei nostri giorni, ma anche la storia del Monferrato targato Unesco. Oltre che sulle tv nazionali, il video finirà anche sul web e sui social per una campagna che partirà prima di Natale e finirà a Pasqua. Alla presentazione saranno presenti anche il presidente del Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa (nella foto) che è di Acqui.