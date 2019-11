Maxi controlli della Polizia ad Alessandria: cento persone identificate, controllati cinque esercizi commerciali e venticinque veicoli

Alessandria – Cento persone identificate, tra cui 35 risultate con precedenti, 5 esercizi commerciali e 25 veicoli controllati, tra cui 12 camper e roulotte.

È il bilancio del servizio straordinario di controllo effettuato nei giorni scorsi dal personale della Polizia Amministrativa della Questura di Alessandria, insieme alla Squadra Mobile e agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte” di Torino nell’area di sosta destinata al parcheggio delle case mobili di proprietà dei giostrai al quartiere Pista/Europa e in alcune sale slot e scommesse della città di Alessandria.

La Polizia ha verificato la regolarità delle licenze, le tabelle dei giochi proibiti, il rispetto della legge sulla ludopatia, la tutela del gioco dei minori e i preposti presenti all’interno delle attività.

In uno degli esercizi controllati sono stati riscontrati apparecchi “Better” non ancora funzionanti e in un’altra sala slot sono stati identificati tre cittadini stranieri poi invitati a recarsi all’Ufficio Immigrazione per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.