Palasport a Tortona: Gavio sollecita l’assessore Morreale che è al palo

Tortona (Maria Ferrari) – Lui, Beniamino Gavio (nella foto a lato), imprenditore tortonese leader italiano nel settore autostrade e trasporti, ci mette i soldi; l’altro, Fabio Morreale (nella foto sopra), vicesindaco di Tortona ed assessore ad Urbanistica, edilizia e manifestazioni, ci dovrebbe mettere la buona volontà e concedere al primo la possibilità di costruire (concessione edilizia); ma il secondo dorme e il primo si arrabbia. E non poco.

Oggetto del contendere è il nuovo palasport di Tortona, costo 15 milioni circa, regalato alla città dai Gavio che lo intitoleranno ai fratelli fondatori dell’azienda Marcellino e Pietro Gavio.

Nonostante tutto, da più di un anno Beniamino Gavio attende quel maledetto permesso per realizzare quella che sarà una vera e propria cittadella dello sport con tanto di palazzetto da 5.000 posti, una piscina, cinque campi polifunzionali e un bar ristorante. Per il fatto che oggi la Federbasket ha concesso di giocare “in deroga” a Voghera in attesa di un palazzetto che rispetti i canoni della serie cadetta, il Bertram Derthona Basket, che milita in serie A2 ed è neovincitore di Coppa Italia e Supercoppa, ha bisogno come l’aria che si respira di un Palasport tutto suo ma, tra una conferenza dei servizi, una perizia dei vigili del fuoco, l’ok della Provincia, del Comune e della Regione, la nuova struttura resta solo un bel progetto sulla carta dello studio degli architetti Gianandrea Barreca e Giovanni La Varra, quelli che hanno realizzato il bosco verticale a Milano insieme a Stefano Boeri.

Sarà l’Appia Srl, società del gruppo, a realizzare l’opera per la quale il 25 maggio 2018 ha presentato domanda di costruzione, con tanto di progetto e relativa copertura finanziaria che è già servita ad acquistare un terreno idoneo alla realizzazione, distante da aree industriali considerate a rischio.

Nonostante tutto ciò l’assessore Fabio Morreale è fermo al palo e si dice che, di recente, tra lui e Gavio sia intercorsa una telefonata piuttosto spiacevole durante la quale l’imprenditore si è lamentato delle incomprensibili lungaggini burocratiche. L’ultima delle quali è dovuta al fatto che il Comune di Tortona non ha nemmeno un piano regolatore aggiornato, per cui il progetto non può ottenere l’approvazione da parte del Comitato Tecnico Regionale. Così i tempi si allungano mentre il sempre pettinato Morreale tergiversa perché non sa che pesci prendere.

Nel frattempo si sono svolte tre conferenze dei servizi che hanno dato parere favorevole, quindi è stato sottoscritto un accordo di programma tra l’Appia Srl, la Provincia di Alessandria e il Comune di Tortona, per la realizzazione dell’opera, pubblicato sul bollettino regionale Bur a fine agosto 2019.

Ora tutti aspettano Fabio Morreale e la città di Tortona per il tanto agognato piano regolatore.