Tentano di rubare superalcolici al supermercato: denunciati

Tortona – Un ventinovenne nato in Ucraina e un ragazzo rumeno di 14 anni, entrambi residenti a Voghera, sono stati denunciati dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Tortona.

I due venerdì sono stati fermati dagli addetti alla vigilanza dell’Esselunga di Tortona che hanno poi richiesto l’intervento dei Carabinieri. I militari hanno poi trovato in una borsa diverse bottiglie di superalcolici, del valore di 200 euro, trafugate dagli scaffali del supermercato e fatto scattare la segnalazione alla Procura della Repubblica di Alessandria e a quella per i Minorenni di Torino.