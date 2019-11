Eccellenza: gioiscono sia Castellazzo che Derthona

Alessandria – Domenica decisamente positiva per Castellazzo e Hsl Derthona, impegnate nella nona giornata del campionato di Eccellenza girone B.

I Biancoverdi, al “Comunale”, hanno battuto per 4-1 il Vanchiglia. Di Simone, Spriano, Di Santo e Cimino le reti della compagine allenata da mister Adamo.

L’Hsl Derthona ha ottenuto la vittoria, fuori casa, contro il Pinerolo. Per i leoncelli doppietta di Spoto mentre Teti ha parato un rigore.

In classifica il Derthona è sempre saldamente al comando a quota 21 punti mentre il Castellazzo sale al terzo posto a quota 17 punti.