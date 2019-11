Il Casale ne fa tre al Chieri e conquista il primo posto in classifica

Chieri (Chieri 1 – Casale Fbc 3) – Nella decima giornata di andata del campionato di serie D girone A, il Casale si è imposto per 3-1 sul campo del Chieri.

Una vittoria che vale il primato, non in solitaria, per i monferrini, a 18 punti assieme a Real Forte Querceta e Caronnese.

Le reti che hanno suggellato la vittoria dei Neri sono state messe a segno da Coccolo, doppietta, e Di Lernia.

La cronaca.

Casale subito aggressivo: al 4’ angolo di Vecchierelli, Luppi smanaccia, colpo di testa di Poesio, fuori.

Replica il Chieri al quarto d’ora: conclusione dal limite di Melandri, sul fondo.

Al 18’ rete dei Nerostellati: Coccolo approfitta di un erroraccio della difesa del Chieri e batte Luppi con un preciso rasoterra.

Il Chieri, al 24’, resta in dieci per l’espulsione di Mosagna, fallo da ultimo uomo su Coccolo.

Al 25’ raddoppio dei monferrini: Poesio recupera un bel pallone a centrocampo e serve Di Lernia che supera Luppi.

Alla mezz’ora Casale vicino al terzo gol: cross di Mair per il pallonetto di Poesio che centra la traversa a Luppi battuto.

Nella ripresa il Chieri accorcia le distanze con la rete messa a segno da Melandri su calcio di rigore per fallo di mano in area monferrina.

La rete non demoralizza il Casale che, anzi, si fa sempre pericoloso dalle parti di Luppi e, al 36’, mette a segno la terza rete: Lamesta innesca la fuga di Coccolo che supera il portiere dei torinesi e deposita in rete.

Finisce 3-1 per il Casale che sale, come detto, al primo posto e domenica prossima attende, al “Palli”, il Savona.

(Foto tratta dal profilo Facebook del Casale Fbc).

Chieri: Luppi, Casanova, Pautassi, Giacinti, Benedetto, Mosagna, Melandri, Cecchi, Tollardo, Varano, Johnson. A disp.: Bertoglio, Bellocchio, Ozara, Della Valle, Di Lorenzo, Bragandin, Campagna, Barcellona, Di Sparti. All.: Morgia.

Casale Fbc (4-2-3-1): Tarlev; Bianco, Cintoi, Pinto, Villanova; Di Lernia, Vecchierelli; Coccolo (45’st Provera),Poesio (25’st Miello),Mullici (32’st Todisco); Mair (21’pt Lamesta). A disp.: Scatolini, Bytyci, Brugni, Petrillo, Buglio A. All.: Bugno F.

Arbitro: Mirabella di Napoli

Gol: 18’pt e 36’st Coccolo, 25’pt Di Lernia, 2’st Melandri.

Ammoniti: –

Espulsi: Mosagna

Recuperi: 1+5.