In zona “Ultra Cesarini” l’Hsl Derthona conquista tre punti a Pinerolo

Pinerolo (Stefano Cortemiglia) – Rocambolesca vittoria, al minuto 95’, dell’HSL Derthona a Pinerolo per 2 reti a 1.

Una partita dal pronostico incerto sino all’ultimo e aperta a tutti i possibili risultati.

Si è passati dal possibile 2-1 per il Pinerolo (non concretizzatosi in primis per il rigore fallito dal giocatore di maggior talento dei padroni di casa, quell’Andrea Gasbarroni con trascorsi in serie A e non solo e in secundis dalla traversa colpita sempre dal numero 10 del Pinerolo) al 1 a 2 siglato da Spoto all’ultimo minuto di recupero.

L’HSL Derthona conserva la prima posizione in classifica (21 punti) e mantiene l’imbattibilità in campionato.

Mister Pellegrini (al rientro dopo due turni di squalifica) ha a disposizione tutti tranne Palazzo e Mandirola.

Giulio Merlano è in panchina, in avanti giocano Spoto e Rizzo e Russo.

Mazzocca gioca a centrocampo con Manesiev e Soumah.

In difesa Magnè, Grillo (costretto ad uscire al minuto 15’ p.t. per un problema muscolare: lo sostituirà Pagano), Ventre (al posto di Cirafici) e Mazzaro.

L’incidenza del Derthona sulla gara è buonissima: nella prima mezz’ora di gioco si contano solo occasioni bianconere con Spoto, Rizzo e al minuto 22’ p.t., ancora con Spoto che, dopo uno scambio ravvicinato con Mazzocca (epilogo di una bella azione cominciata dal lancio di Pagano per Russo) fa partire un tiro a giro, imprendibile per Cammarota, che si insacca all’angolino sinistro della porta.

Prima modesta occasione per il Pinerolo al minuto 34’ con un colpo di testa dentro l’area di rigore che finisce abbondantemente alto sulla traversa. Un po’ a sorpresa la squadra di Rignanese giunge al pareggio al minuto 36’ con un tap-in vincente di Mozzone, lesto a colpire la palla approfittando di una mischia in area seguita a di un calcio d’angolo. L’inerzia della gara passa al Pinerolo: sale in cattedra Gasbarroni con un paio di conclusioni uscite di poco dallo specchio della porta difesa da Teti.

Il primo tempo finisce 1-1.

Nella ripresa stesso copione: il Derthona ricomincia a macinare gioco, nonostante le non perfette condizioni del terreno, pesante a causa della pioggia dei giorni scorsi: tuttavia non riesce a rendersi incisivo.

Così, attorno al 20’ s.t., il Pinerolo guadagna un calcio di rigore, per un fallo di Magnè su Maio: è un momento decisivo della partita. Gasbarroni si avvia alla battuta, ma calcia troppo debolmente, consentendo a Teti di scivolare sul lato destro della porta e afferrare il pallone.

Pellegrini capisce che deve cambiare qualcosa e inserisce Fiore, Calogero e Merlano al posto di Rizzo, Mazzaro e Russo.

Ma sarà ancora il Pinerolo a rendersi pericolosissimo con Lupo che, costringe Teti alla parata più difficile della partita, con una conclusione al volo dall’interno dell’area di rigore che esalta le qualità del numero uno bianconero. Poi al 42’ s.t. ancora Gasbarroni, croce e delizia del Pinerolo, fa partire una conclusione di collo destro che va a impattare sulla traversa, a Teti battuto.

È il segnale per l’Hsl: su una ripartenza a centrocampo dopo un errore di Viretto, Soumah vince un paio di contrasti e passa a Manasiev che tocca a Fiore che a sua volta serve Merlano decentrato sulla destra, il quale ingaggia un duello con la difesa avversaria e riesce a effettuare un cross rasoterra che passa in mezzo a una selva di gambe, sino a giungere all’indisturbato Spoto che, solo davanti a Cammarota, insacca il goal vittoria.

La partita finisce 1a 2 per l’HSL.

Per il Derthona si tratta della 6 a° vittoria stagionale.

Il ruolino di marcia del Derthona è il seguente: 6 vittorie, 3 pareggio e 0 sconfitte.

Il prossimo turno (10a giornata) si disputerà domenica 10.11.2019: HSL Derthona impegnato in casa contro il Chisola Calcio.

Pinerolo – HSL Derthona 1-2

Marcatori:– 23’ Spoto (D), 36’ Mozzone (P), Spoto 50’ st (D).

Pinerolo (3-5-2): Cammarota, Mozzone, Moracchiato, Tonini; Lupo (dal 45’ st Viretto), Dedomenici (dal 45’ st Fiorillo), Chiatellino, Maio; Gasbarroni, Gili. All: Rignanese.

HSL DERTHONA (4-3-3): Teti, Mazzaro (dal 30’ st Calogero), Grillo (dal 14’ Pagano), Magnè, Ventre (dal 7’ st Cirafici); Mazzola, Soumah, Manasiev, Rizzo (dal 23’ st Fiore), Spoto, Russo (dal 35’ st Merlano). All.: Pellegrini.

Ammoniti: Ventre (D), Dedomenici (P), Manasiev (D), Magnè (D), Gasbarroni (P)

Espulsi: –

Note: Spettatori 300

Il punto sul campionato

La nona giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, registra 2 vittorie interne, 4 esterne e 2 pareggi.

L’HSL Derthona sbanca nei minuti di recupero il Luigi Barbieri di Pinerolo per 2 a 1.

Decisiva la doppietta di Michele Spoto (alla quinta rete stagionale) che, con un goal per tempo, consente al Derthona di conservare il primato in classifica con 21 punti e l’imbattibilità (unica squadra) nel girone B di Eccellenza.

Al secondo posto a 18 punti, un volenteroso Saluzzo che se da un lato, approfitta della sconfitta a tavolino contro il Canelli comminata in settimana dalla Federazione al Castellazzo dall’altro, si guadagna un’incredibile vittoria per 3 a 2 contro L’Asti. Asti in vantaggio per 0-2 (doppietta di Fiorello) e battuto da una tripletta dell’inesauribile De Peralta che domina la classifica capocannonieri con 8 reti.

Comunque sia, rimane ben saldo, in terza posizione il Castellazzo Bormida (a 17 in classifica) che vince per 4-1 contro il Vanchiglia.

La Pro Dronero torna a respirare grazie al pareggio esterno (0 a 0) contro il Moretta: primo pari in campionato dopo 5 vittorie e 3 sconfitte.

A 14 punti il Pinerolo, raggiunto dalla Giovanile Centallo, vittoriosa per 0-3 nel match iniziato alle ore 17.00 contro il Corneliano Roero.

Al 5° posto, a 12 punti, ci sono Olmo (quarto risultato utile consecutivo: tre vittorie e un pari) e il Canelli che si sono affrontate oggi, pareggiando 1 a 1.

Al 6 posto, a 11 punti, troviamo Chisola, Atletico Torino e Moretta.

Chisola sconfitto tra le mura amiche e raggiunto in classifica da un Atletico in gran forma: lo 0-1 di oggi è il quarto risultato utile consecutivo (2 vittorie e due pareggi)

Al 7° posto, a 10 punti, troviamo due squadre: il Corneliano Roero e l’Asti, entrambe sconfitte nella giornata odierna.

A 9 punti il Vanchiglia. A 6 sale il Benarzole che nella sfida salvezza batte per 0-2 e scavalca in classifica la CBS, ultima con soli 4 punti (una sola vittoria quella contro il Chisola alla quarta giornata).

Per una classifica che si presenta così:

HSL Derthona 21; Saluzzo 18; Castellazzo B. 17; Pro Dronero 16; Pinerolo, Giovanile Centallo 14; Olmo e Canelli 12; Chisola, Moretta, Atletico Torino 11; Corneliano Roero, Asti 10; Vanchiglia 9; Benarzole 6; CBS 4.

Classifica Marcatori:

8 De Peralta (Saluzzo)

5 Russo, Spoto (HSL);

4 Soumah (HSL); Bosco (Canelli), Montante (Corneliano), Bellino (Chisola) Aiola, Magnino (Giov. Centallo).

3 Atomei, Dutto e Galfrè (Pro Dronero); Ba Abdoulaye (Chisola), Simone, Piana e Mocerino (Castellazzo); Armando (Olmo); Modini (Moretta), Bandirola (Asti);

2 Gasbarroni e Micelotta (Pinerolo), Ramondo (CBS), Pernice, Rastrelli (Pro Dronero), Lewandowski (Asti), Kean (Atletico T.).