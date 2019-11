Promozione: vittorie per Acqui e Asca, pareggi per Valenzana Mado e Ovadese Silvanese, male Arquatese e Gaviese

Alessandria – Nella nona giornata del campionato di Promozione, girone D, sorridono Acqui e Asca.

I termali, all’ “Ottolenghi”, hanno battuto 2-0 il Pozzomaina grazie alle reti di Rondinelli e Massaro mentre l’Asca ha superato per 4-0, in casa, il Carrara 90. Per i Gialloblu alessandrini reti di El Amraoui, doppietta per lui, Rota e Giannicola.

Pareggi per Valenzana Mado e Ovadese Silvanese.

Gli orafi hanno terminato 2-2 la sfida esterna al Cit Turin mentre gli Arancioni hanno chiuso sull’1-1 il match fuori casa contro il Mirafiori.

Male Arquatese e Gaviese.

I valborberini sono usciti sconfitti per 3-1 dalla partita interna contro i cuneesi della Santostefanese. La Gaviese ha ceduto fuori casa, 2-0, al Pro Villafranca.