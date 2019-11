Controlli dei Carabinieri a Serravalle Scrivia, Silvano d’Orba e Novi Ligure: sei denunciati

Novi Ligure – Nel corso del lungo fine settimana di Ognissanti e la celebrazione di Halloween, i Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure, delle Stazioni di Serravalle Scrivia, di Capriata D’Orba e Novi, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio e la guida in stato di ebrezza, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Alessandria sei cittadini di cui cinque stranieri, per furto in esercizio pubblico, guida in stato di ebbrezza, permanenza irregolare sul territorio nazionale e guida con patente mai conseguita.

La Compagnia di Novi, avvalendosi di quattro Stazioni del territorio, per un totale di otto Carabinieri impiegati, ha esteso a tappeto i controlli anche fuori dal comune: quarantadue, in totale, le persone controllate e trentaquattro i veicoli.

Due sono state le persone denunciate per guida in stato d’ebrezza, dell’età di 29 e 42 anni, un italiano ed un rumeno che, sottoposti ad accertamento con etilometro, hanno avuto una percentuale di tasso alcolemico nel sangue, superiore a 0,80 g/l e per tale motivo dovranno rispondere penalmente per la prevista violazione del codice della strada. Per entrambi è scattato il provvedimento di ritiro della patente di guida e ad uno di essi è stata sequestrata la sua autovettura poiché sorpreso con un tasso alcolemico superiore a 1.80 g/l..

Per reati previsti dal Codice della Strada, sono stati denunciati un trentaquattrenne ed un ventiquattrenne, entrambi marocchini, perché sorpresi alla guida delle loro autovetture privi di patente di guida, risultata mai conseguita e recidivi nel biennio. Le loro auto sono state sequestrate ai fini della confisca.

Un cinquantenne albanese, dopo un furto all’interno di un piccolo market di Novi Ligure, è stato rintracciato dai Carabinieri nelle vicinanze del negozio e, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello, sequestrato dai militari.

L’uomo, oltre al reato di furto, dovrà rispondere anche di possesso ingiustificato di armi o strumenti atti ad offendere.

Un ventottenne dell’El Salvador, senza fissa dimora sul territorio nazionale, è stato denunciato in quanto privo di qualsiasi documento che autorizzasse la sua permanenza in Italia.

Dovrà inoltre risolvere la sua posizione in Questura, ad Alessandria.

Nel medesimo servizio, i militari della Stazione di Serravalle Scrivia e Novi Ligure hanno segnalato alla Prefettura di Alessandria due uomini, un italiano ed un marocchino, per uso personale di sostanze stupefacenti.