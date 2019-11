L’ Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone è Cavaliere di Gran Croce al Merito

Novi Ligure – Un nuovo riconoscimento per l’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone (nella foto), Capo di Stato Maggiore della Marina Italiana. Il 26 dicembre, in Prefettura ad Alessandria, ritirerà l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana.

Il decreto del Presidente della Repubblica è stato firmato il 28 giugno.

L’Ammiraglio Cavo Dragone, arquatese di nascita, ha sempre mantenuto la residenza in provincia di Alessandria, dove risiedono la moglie Rosa e i tre figli Michele, Umberto e Ginevra.

Dopo l’Accademia Navale di Livorno, ha ricoperto, fra i vari incarichi, quello di comandante delle forze aeree della Marina Militare e di Capo del sesto reparto aeromobili dello Stato Maggiore della Marina, comandando successivamente il Raggruppamento Subacquei ed incursioni della Marina Militare.

Nel 2012 è stato perito consulente del Gip, nonché Capo dello stesso Collegio Peritale, nell’ambito dell’incidente probatorio nel processo del naufragio della motonave Concordia della Costa Crociere.

Dal 22 giugno di quest’anno è il Capo di Stato Maggiore della Marina.