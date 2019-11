Sabato a Casale una fiaccolata per ricordare Matteo Demenego, Pierluigi Rotta e tutti gli uomini in divisa caduti nell’adempimento del dovere

Casale Monferrato – Una messa e una fiaccolata per ricordare Matteo Demenego e Pierluigi Rotta (nella foto), i due poliziotti uccisi a Trieste lo scorso 4 ottobre e tutti gli uomini in divisa caduti nell’adempimento del dovere.

È l’iniziativa del Coordinamento delle Associazioni d’Arma e del Comune Casale Monferrato, in programma sabato 9 novembre.

Alle 17,30 la celebrazione della messa nella chiesa di Sant’Antonio Abate in via Leardi e al termine, intorno alle 18,15, la fiaccolata fino al Commissariato di Polizia in piazza Statuto.

“Partendo dalla tragica uccisione degli agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta all’interno della Questura di Trieste a inizio ottobre abbiamo accolto ben volentieri la proposta del Sindacato Autonomo di Polizia e con le Associazioni d’Arma abbiamo organizzato la rammemorazione, perché è un nostro dovere, come Amministratori e come cittadini, rendere omaggio ai troppi uomini che vestendo una divisa hanno sacrificato la propria vita durante il lavoro. Soprattutto è nostro dovere prendere una posizione netta. L’invito a tutta la cittadinanza è di partecipare numerosa a questa importante iniziativa con una candela o una fiaccola da affiancare ai Labari delle Associazioni d’Arma” ha spiegato il sindaco di Casale, Federico Riboldi.